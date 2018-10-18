Icardi’yi kaçırmayın

Real Madrid'in eski teknik direktörü Fabio Capello, Ronaldo'nun Juve'ye gitmesinin ardından Real Madrid'in bu boşluğu Mauro Icardi ile doldurması gerektiğini söyledi. "Real Madrid, Icardi ile sözleşme imzalamak için elini çabuk tutmalı. Çünkü Cristiano Ronaldo'ya en benzeyen futbolu oynayan oyuncu o" ifadelerini kullanan tecrübeli çalıştırıcı, "Ben Icardi hayranıyım. Onun oyun stilinden çok hoşlanıyorum" sözleriyle devam etti. İnter'de forma giyen 25 yaşındaki Arjantinli'nin piyasa değeri 100 milyon euro civarında.