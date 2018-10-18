Icardi’yi kaçırmayın – Fotomaç – 18 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Icardi’yi kaçırmayın

    Icardi’yi kaçırmayın

    Real’in eski hocası Capello, Madrid’e çağrıda bulunup, “Ronaldo’nun yerine Icardi’yi transfer edin. Ronaldo’ya en çok benzeyen o” ded

    'in eski teknik direktörü , Ronaldo'nun Juve'ye gitmesinin ardından 'in bu boşluğu Mauro Icardi ile doldurması gerektiğini söyledi. ", Icardi ile sözleşme imzalamak için elini çabuk tutmalı. Çünkü 'ya en benzeyen futbolu oynayan oyuncu o" ifadelerini kullanan tecrübeli çalıştırıcı, "Ben Icardi hayranıyım. Onun oyun stilinden çok hoşlanıyorum" sözleriyle devam etti. İnter'de forma giyen 25 yaşındaki Arjantinli'nin piyasa değeri 100 milyon euro civarında.

    1. 18.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Icardi’yi kaçırmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN