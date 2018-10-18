Icardi’yi kaçırmayın
Real’in eski hocası Capello, Madrid’e çağrıda bulunup, “Ronaldo’nun yerine Icardi’yi transfer edin. Ronaldo’ya en çok benzeyen o” ded
Real Madrid'in eski teknik direktörü Fabio Capello, Ronaldo'nun Juve'ye gitmesinin ardından Real Madrid'in bu boşluğu Mauro Icardi ile doldurması gerektiğini söyledi. "Real Madrid, Icardi ile sözleşme imzalamak için elini çabuk tutmalı. Çünkü Cristiano Ronaldo'ya en benzeyen futbolu oynayan oyuncu o" ifadelerini kullanan tecrübeli çalıştırıcı, "Ben Icardi hayranıyım. Onun oyun stilinden çok hoşlanıyorum" sözleriyle devam etti. İnter'de forma giyen 25 yaşındaki Arjantinli'nin piyasa değeri 100 milyon euro civarında.
- 18.10.2018
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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