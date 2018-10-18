Futbolda 2. FETÖ dalgası! Arda Turan, Emre Belözoğlu...
Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk ve Bülent Korkmaz, “FETÖ’ye üye olmak ve örgüte üye olmamakla birlikte isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla karşı karşıya. İfadelerin ardından soruşturmanın seyri şekillenecek.
Akşam gazetesinin haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ'nün futboldaki yapılanmasına ilişkin ünlü futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk, Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz hakkında soruşturma olduğu ortaya çıktı. Ünlü isimler Emniyet'in dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Dosyadaki iddia edilen suç maddesi ise "FETÖ'ye üye olmak ve örgüte üye olmamakla birlikte isteyerek yardım etmek." Emniyet tarafından futbolcuların örgütle bağlantıları olup olmadıkları araştırılıyor. Elde edilecek bulgulara göre savcılığın dosyayla ilgili vereceği karar merak konusu. İddialar takipsizlikle ya da iddianameyle sonuçlanabilir. Her şey kısa süre içinde netleşecek.
AKTİF OLARAK FUTBOLUN İÇİNDE
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, daha önce verilen ifadeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk ve Bülent Kormaz'ı ifadeye çağırabilir. Emre Belözoğlu ve Arda Turan halen aktif olarak İstanbul Başakşehir Kulübü'nde futbol oynuyor. Okan Buruk şu anda Rizespor'un Teknik Direktörlüğü'nü yaparken, Bülent Korkmaz da Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yürütüyor. Hepsi önemli pozisyonlardalar.
NİHAİ KARARI SAVCILIK VERECEK
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; futbolcular hakkında örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturmayı yürüten savcılık ünlü isimlerin ifadelerinin alınıp alınmayacağına ilerleyen günlerde karar verecek. Soruşturmaların takipsizlikle mi sonuçlanacağı yoksa futbolcular hakkında iddianame mi düzenleneceği de yine önümüzdeki süreçte belli olacak.
- 18.10.2018 08:42
- Güncelleme: 18.10.2018 09:44
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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