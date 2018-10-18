Fuat Çapa istifadan döndü
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    istifadan döndü

    Fuat Çapa istifadan döndü

    'nın istifa kararı aldığı ve araya giren yöneticiler tarafından kararından vazgeçirildiği öğrenildi.

    Bu sezon 1.Lig'de alınan kötü sonuçlardan dolayı en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Ligde 16. sırada olup küme düşme hattında yer alan Eskişehirspor'da Teknik Direktör 'nın yaşanan sıkıntılardan dolayı istifa kararı aldığı öğrenildi.

    Çapa'nın, tesislerdeki ihtiyaç olan malzemelerin karşılanmaması, bazen personelin eksikleri kendisinden kendisinden istemesi üzerine bunaldığı ve istifa kararı aldığı iddia edildi. Çapa, bazı yöneticilerin devreye girmesiyle istifa kararından döndü.

    1. 18.10.2018 14:49
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