Fuat Çapa istifadan döndü
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın istifa kararı aldığı ve araya giren yöneticiler tarafından kararından vazgeçirildiği öğrenildi.
Bu sezon Spor Toto 1.Lig'de alınan kötü sonuçlardan dolayı Eskişehirspor en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Ligde 16. sırada olup küme düşme hattında yer alan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Fuat Çapa'nın yaşanan sıkıntılardan dolayı istifa kararı aldığı öğrenildi.
Çapa'nın, tesislerdeki ihtiyaç olan malzemelerin karşılanmaması, bazen personelin eksikleri kendisinden kendisinden istemesi üzerine bunaldığı ve istifa kararı aldığı iddia edildi. Çapa, bazı yöneticilerin devreye girmesiyle istifa kararından döndü.
- 18.10.2018 14:49
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
Fuat Çapa istifadan döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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