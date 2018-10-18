E.Y. Malatyaspor, cumartesi günü Ankara yolcusu
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar cumartesi günü Antalya'dan ayrılarak Ankara'ya geçecek. Lige verilen milli maç arasında Antalya'da kamp yaparak, ligde oynayacağı Ankaragücü maçına hazırlanan sarı-kırmızılılarda sağ kanat oyuncusu Sincere Seth dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve Khalid Boutaib'in de kampa katılarak çalışmalara başladıkları belirtilirken, bu oyuculardan Farnolle'nin bu hafta yedek bekletileceği, golcü Khalid Boutaib'in ise yine sahaya on birde çıkacağı öğrenildi. Günü sabah yaptığı antrenmanla geçiren Malatya ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlenirken, yapılan taktik çift kale maç ise kıran kırana mücadelelere sahne oldu.
E.Y. Malatyaspor, hazırlıklarını cumartesi gününe kadar Antalya'da sürdükten sonra aynı gün akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.
- 18.10.2018 11:58
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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