E.Y. Malatyaspor, cumartesi günü Ankara yolcusu
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    E.Y. Malatyaspor, cumartesi günü yolcusu

    E.Y. Malatyaspor, cumartesi günü Ankara yolcusu

    Evkur , ’in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına ’da devam ediyor.

    Sarı-kırmızılılar cumartesi günü 'dan ayrılarak 'ya geçecek. Lige verilen milli maç arasında Antalya'da kamp yaparak, ligde oynayacağı Ankaragücü maçına hazırlanan sarı-kırmızılılarda sağ kanat oyuncusu Sincere Seth dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle ve 'in de kampa katılarak çalışmalara başladıkları belirtilirken, bu oyuculardan Farnolle'nin bu hafta yedek bekletileceği, golcü Khalid Boutaib'in ise yine sahaya on birde çıkacağı öğrenildi. Günü sabah yaptığı antrenmanla geçiren Malatya ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlenirken, yapılan taktik çift kale maç ise kıran kırana mücadelelere sahne oldu.
    E.Y. Malatyaspor, hazırlıklarını cumartesi gününe kadar Antalya'da sürdükten sonra aynı gün akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.

    1. 18.10.2018 11:58
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