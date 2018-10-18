Antalya’nın futbol turizmindeki hedefi 2 bin takım
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    ’nın turizmindeki hedefi 2 bin takım

    Antalya’nın futbol turizmindeki hedefi 2 bin takım

    () Bölge Müdürü , turizminde bu yılki hedefin 2 bin takım olduğunu söyledi.

    Bölge Müdürü , Serik ilçesi Belek Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen ve Spor Turizmi Birliği Derneği tarafından düzenlenen aylık toplantısıya katıldı.


    Akdeniz Bölgesindeki sahalar, gelen takımlar ve maçlar hakkında bilgi veren Köksalan, " ilinde 400 tane, Akdeniz bölgesinde ise 'den U13'e kadar 600 takımı var. Antalya'daki 60 sahada 4 bin 500 maç oynatıyoruz. Bu sene talimatı ile U11 takımlarının organizasyonlarını da yapacağız. Bunun dışında bölgede 8 tane kadın takımı, 1 görme engelli takımı, 2 işitme engelli takımı ve 1 ampute takımı da var. Amatör ve profesyonel olmak üzere 250 hakem bulunmakta" dedi.


    Spor turizmi ile ilgilenen firmaların faaliyetlerinden bahseden Köksalan, "Geçen sezon bölgeye bin 700 takım getirdiniz. Bu sene hedefiniz 2 bin takım. Bazı otellere Arap ülkelerinden bayan takımları ve U15, U17 takımları geliyor. Bu takımlara maç yapacak rakip bulamadığınızı söylüyorsunuz. Bu konuda bize daha önceden bir program dahilinde talepte bulunursanız, bu talepler erken olursa mesela 15 gün kalmış bana takım lazım. Yok çünkü biz o gün o takıma maç vermişiz. Onun oynanması gerekiyor. Eğer siz bize 1-2 ay önce talepte bulunursanız biz sizi burada oynatacak takımsız bırakmayız. Kesin rakip takım buluruz. Karşı takıma en iyisini çıkartırız" diye konuştu.
    Program sonunda Köksalan, Spor Turizmi Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şamil Yaşacan ve tüm katılımcılara kravat hediye etti.

    1. 18.10.2018 11:55
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