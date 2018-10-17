Bolt, Malta ekibini reddetti
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Bolt, ekibini reddetti

    Bolt, <a href="/index/malta?id=a0b3fee1-c49e-4779-92d2-ee4c3ad8e115" class="" rel="tag">Malta</a> ekibini reddetti

    Dünyaca ünlü atlet , ekibi Valletta tarafından yapılan profesyonel futbolculuk teklifini kabul etmedi

    Atletizm kariyerini noktalamasının ardından futbola yönelen Jamaikalı sprinter , ekibi Valletta'dan aldığı profesyonel sözleşme teklifini reddetti.

    Bolt'un menajeri Tony Rallis, temsilcisi Valletta tarafından yapılan iki yıllık profesyonel sözleşme teklifine ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamada, "Usain'in futbola devam etmesi için büyük ilgi var. Bazı teklifler alıyoruz. Ama Usain, kariyerini Malta'da sürdürmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

    'nın Central Coast Mariners takımında ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt, takımının Macarthur South West'i 4-0 mağlup ettiği geçen hafta oynanan dostluk karşılaşmasında iki gole imza atmıştı. 32 yaşındaki eski atlet, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.

    1. 17.10.2018 16:42
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