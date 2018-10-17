Bolt, Malta ekibini reddetti
Dünyaca ünlü atlet Usain Bolt, Malta ekibi Valletta tarafından yapılan profesyonel futbolculuk teklifini kabul etmedi
Atletizm kariyerini noktalamasının ardından futbola yönelen Jamaikalı sprinter Usain Bolt, Malta ekibi Valletta'dan aldığı profesyonel sözleşme teklifini reddetti.
Bolt'un menajeri Tony Rallis, Malta temsilcisi Valletta tarafından yapılan iki yıllık profesyonel sözleşme teklifine ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamada, "Usain'in futbola devam etmesi için büyük ilgi var. Bazı teklifler alıyoruz. Ama Usain, futbol kariyerini Malta'da sürdürmek istemiyor." ifadelerini kullandı.
Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt, takımının Macarthur South West'i 4-0 mağlup ettiği geçen hafta oynanan dostluk karşılaşmasında iki gole imza atmıştı. 32 yaşındaki eski atlet, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.
- 17.10.2018 16:42
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İddianame kabul edildi; Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Toplam 1
Yorum
Bence Önce Sezer Öztürk ve Gökhan Töre simdi Arda Turan gece kulüplerde ne isleri Var ? Kendileri Suclu Belali yere gitme !
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 5
Yorum
Başar Y. Okuduğum en güzel haber . Darısı zeki yavru gibi futbolcuların başına:)
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 1
Yorum
mıstık bizim q7 miz var başka yıldıza gerek yok
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