UEFA Mesut Özil'in doğum gününü kutladı
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    'in doğum gününü kutladı

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/mesut-ozil?id=419a18c6-afc6-4a44-8dd8-b4d93716f6c7" class="" rel="tag">Mesut Özil</a>'in doğum gününü kutladı

    , 'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu 'in doğum gününü kutladı.

    'nın Twitter'daki "EuropaLeague" adresinden paylaşılan mesajda, 'in 2016-2017 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde Ludogorets'e, kaleci ve savunma oyuncularını çalımlayarak attığı galibiyet golünün videosuna yer verilerek, "Kaç oyuncu bunu yapabilecek yetenekte?" ifadesi kullanıldı.

    Ayrıca paylaşımda, 30. yaşını kutlayan 'in kulüp takımlarında çıktığı 550 maçta 101 gol, 221 asistlik performans sergilediği hatırlatıldı.

    1. 15.10.2018 12:27
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