Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman’dan özür diledi
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim" dedi.
"MESLEKTAŞIMA BİR HAYAL KIRIKLIĞI VE RUHUNDA ACI YAŞATMIŞSAM ÖZÜR DİLERİM"
Akçay, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Dostum olarak gördüğüm Aykut hocamın bu konuyu bu hassasiyetle görmesi en büyük dileğimdir. 'Altın her yerde altındır yere de düşse...' Şayet meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim! Şehven de olsa bu durumun yaşanılmasından son derece üzgünüm."
- 14.10.2018 18:19
- Güncelleme: 15.10.2018 01:29
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman’dan özür diledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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