UEFA Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 9 karşılaşma ile devam etti.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 9 karşılaşma ile devam etti.
Bugün oynanan karşılaşmalarda Hollanda, Almanya'yı 3-0 mağlup ederken, Slovakya, Çek Cumhuriyetine 2-1 yenildi. İrlanda Cumhuriyeti ile Danimarka arasındaki maçta gol sesi çıkmazken, Norveç, Slovenya'yı 1-0'lık skorla yendi. Bulgaristan, Güney Kıbrıs'ı 2-1, Gürcistan ise Andorra'yı 3-0 mağlup etti. Letonya ile Kazakistan 1-1'lik skorla berabere kalırken, Ermenistan, Cebelitarık'a 1-0 mağlup oldu. Makedonya ise Liechtenstein'i 4-1 yendi.
- 13.10.2018 23:44
- Güncelleme: 14.10.2018 01:17
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Tamer Tuna: "Beşiktaş'ta teknik direktör olacak kapasitem var"
Toplam 2
Yorum
Bence 2019 Besiktas Teknik Direktor Tamer Tuna Senol Günes Gidecek gibi
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Şarkıcı Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Mustafa Berkayın Caner’in eşine yakınlığı delikanlılığa sığmaz.
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Galatasaray'dan kontratak
Toplam 4
Yorum
Sinan 2000 den sonra şüpheli transferler bu durum patladı BJK de uydu bu işler takımlar başarı varken yapıldı.
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