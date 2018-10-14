Süper Lig'de fırtına estiren yıldız futbolcu yaşam mücadelesi veriyor...
Türkiye Spor Toto Süper Lig’de 2011-2013 yılları arasında Kardemir Karabükspor’da forma giyen Luton Shelton, Amyotrofik Lateral Skleroz ( ALS) hastalığına yakalandı.
Shelton'un hastalığı hakkında eşi Bobbette Jamaika'da bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Hayatlarımız onun etrafında dönüyor, çünkü her şeye ihtiyacı var" ifadelerini kullanırken, Jamaikalı futbolcunun babası ALS hastalığı olan biri ile iletişime geçtiğini ve Shelton'a umut vermesi için konuşmasını istediğini belirterek, "O zaman daha umutlu hissediyordu, ama şimdi hastalık daha agresif hale getirdi" dedi.
Luton Shelton'un 2006 yılında formasını giydiği İsveç takımı Helsingborg, sosyal medya hesabında ALS hastalığına yakalanan futbolcu için, "Luton Shelton tedavi edilemez hastalık ALS'ye yakalandı. Dualarımız Luton ve ailesine gidiyor" şeklinde paylaşımda bulundu.
(Luton Shelton bir dönem Karabükspor'da forma giymişti)
- 14.10.2018 08:47
- Güncelleme: 14.10.2018 08:49
-
Tamer Tuna: "Beşiktaş'ta teknik direktör olacak kapasitem var"
Toplam 2
Yorum
Bence 2019 Besiktas Teknik Direktor Tamer Tuna Senol Günes Gidecek gibi
-
Şarkıcı Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Mustafa Berkayın Caner’in eşine yakınlığı delikanlılığa sığmaz.
-
Galatasaray'dan kontratak
Toplam 4
Yorum
Sinan 2000 den sonra şüpheli transferler bu durum patladı BJK de uydu bu işler takımlar başarı varken yapıldı.
Süper Lig'de fırtına estiren yıldız futbolcu yaşam mücadelesi veriyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.