Süper Lig'de fırtına estiren yıldız futbolcu yaşam mücadelesi veriyor... – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Süper Lig'de fırtına estiren yıldız futbolcu yaşam mücadelesi veriyor...

    Süper Lig'de fırtına estiren yıldız futbolcu yaşam mücadelesi veriyor...

    Türkiye Spor Toto Süper Lig’de 2011-2013 yılları arasında ’da forma giyen , Amyotrofik Lateral Skleroz ( ALS) hastalığına yakalandı.

    İki sezon kırmızı-mavili formayı terleten ve hızıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çeken Shelton merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen ALS hastalığına yakalandı. Hızı ile Jamaikalı ünlü atlet 'a benzetilen ve Türkiye'yi çok seven Shelton'ın hastalığını eşi Bobbette Shelton açıkladı. Rusya takımı Volga'da 78 numaralı formayı giyerek Karabük sevgisini gösteren Jamaikalı futbolcunun ALS hastalığına yakalandığı haberi ülkesinde ve daha önce oynadığı takımlarda şok etkisi oluşturdu.

    Shelton'un hastalığı hakkında eşi Bobbette Jamaika'da bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Hayatlarımız onun etrafında dönüyor, çünkü her şeye ihtiyacı var" ifadelerini kullanırken, Jamaikalı futbolcunun babası ALS hastalığı olan biri ile iletişime geçtiğini ve Shelton'a umut vermesi için konuşmasını istediğini belirterek, "O zaman daha umutlu hissediyordu, ama şimdi hastalık daha agresif hale getirdi" dedi.

    'un 2006 yılında formasını giydiği takımı Helsingborg, sosyal medya hesabında ALS hastalığına yakalanan futbolcu için, "Luton Shelton tedavi edilemez hastalık ALS'ye yakalandı. Dualarımız Luton ve ailesine gidiyor" şeklinde paylaşımda bulundu.


    (Luton Shelton bir dönem Karabükspor'da forma giymişti)
    1. 14.10.2018 08:47
    2. Güncelleme: 14.10.2018 08:49
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