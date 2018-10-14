Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman’dan özür diledi – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    , ’dan özür diledi

    Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman’dan özür diledi

    Osmanlıspor Teknik Direktörü , ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim" dedi.

    'ın ardından 'da görevi devralan Mustafa Reşit Akça, o dönem göreve başladığında elinde veri olmadığı yönündeki ifadeleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Akçay, "Bir TV programında benden alınan bir mesajın amacı dışı kullanılmasından ve son derece saygı duyduğum bir meslektaşımın yanlış gösterilmesinde kullanıldığı için üzgünüm. Meslektaşlarım aleyhinde bugüne kadar hiçbir eleştiri yapmadan yaşadım. Kamuoyunun bakış açısından çok Aykut hocamın (Kocaman) bakış açısıdır benim için önemli olan! Bilgim dışı dost ilişkisi ile yazılan bu mesaj bir konu ile ilgili sanılmış ve dosta yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

    "MESLEKTAŞIMA BİR HAYAL KIRIKLIĞI VE RUHUNDA ACI YAŞATMIŞSAM ÖZÜR DİLERİM"
    Akçay, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Dostum olarak gördüğüm Aykut hocamın bu konuyu bu hassasiyetle görmesi en büyük dileğimdir. 'Altın her yerde altındır yere de düşse...' Şayet meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim! Şehven de olsa bu durumun yaşanılmasından son derece üzgünüm."

    1. 14.10.2018 18:19
    2. Güncelleme: 14.10.2018 18:58
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