UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Cebelitarık, deplasmanda Ermenistan'ı Chipolina'nın 50'de attığı golle 1-0 mağlup etti. Cebelitarık bu skorla tarihinde 3. kez galibiyet sevinci yaşadı. UEFA turnuvalarında ise ilk kez maç kazandı.





Galibiyetin ardından Cebelitarıklı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Cebelitarık kalecisi Goldwin ise galibiyet sonrası gözyaşlarını tutamadı.







Clean sheet ?

3 points ?

First ever points ?



That winning feeling ??????!! pic.twitter.com/yqF5e0DYLL