Ermenistan'ı yenen Cebelitarık tarihi bir galibiyete imza attı
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    'ı yenen tarihi bir galibiyete imza attı

    Ermenistan'ı yenen Cebelitarık tarihi bir galibiyete imza attı

    Uluslar Ligi'nde , 'ı 1-0 mağlup etti ve UEFA turnuvalarında ilk kez maç kazanma başarısı gösterdi.

    Uluslar Ligi mücadelesinde , deplasmanda 'ı Chipolina'nın 50'de attığı golle 1-0 mağlup etti. Cebelitarık bu skorla tarihinde 3. kez galibiyet sevinci yaşadı. UEFA turnuvalarında ise ilk kez maç kazandı.


    Galibiyetin ardından Cebelitarıklı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Cebelitarık kalecisi Goldwin ise galibiyet sonrası gözyaşlarını tutamadı.


    1. 14.10.2018 12:42
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