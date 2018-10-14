Ermenistan'ı yenen Cebelitarık tarihi bir galibiyete imza attı
UEFA Uluslar Ligi'nde Cebelitarık, Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti ve UEFA turnuvalarında ilk kez maç kazanma başarısı gösterdi.
UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Cebelitarık, deplasmanda Ermenistan'ı Chipolina'nın 50'de attığı golle 1-0 mağlup etti. Cebelitarık bu skorla tarihinde 3. kez galibiyet sevinci yaşadı. UEFA turnuvalarında ise ilk kez maç kazandı.
Galibiyetin ardından Cebelitarıklı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Cebelitarık kalecisi Goldwin ise galibiyet sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Clean sheet ?— Gibraltar FA (@GibraltarFA) 13 Ekim 2018
3 points ?
First ever points ?
That winning feeling ??????!! pic.twitter.com/yqF5e0DYLL
- 14.10.2018 12:42
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