UEFA Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı

    UEFA Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı

    Uluslar Ligi'nde heyecan 9 karşılaşma ile devam etti.

    Uluslar Ligi'nde heyecan 9 karşılaşma ile devam etti.

    Bugün oynanan karşılaşmalarda , 'yı 3-0 mağlup ederken, Slovakya, Çek Cumhuriyetine 2-1 yenildi. İrlanda Cumhuriyeti ile arasındaki maçta gol sesi çıkmazken, Norveç, Slovenya'yı 1-0'lık skorla yendi. , 'ı 2-1, ise Andorra'yı 3-0 mağlup etti. ile 1-1'lik skorla berabere kalırken, , Cebelitarık'a 1-0 mağlup oldu. Makedonya ise Liechtenstein'i 4-1 yendi.

    1. 13.10.2018 23:44
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