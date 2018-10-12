UEFA Uluslar Ligi'ne 7 maçla devam edildi
UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 maçla başladı.
UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 maçla başladı.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.
Türkiye ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan Rusya ile İsveç, Kaliningrad Stadı'nda karşılaştı. İki takım, golsüz berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
3. Grup: Polonya-Portekiz: 2-3
B Ligi
C Ligi
1. Grup: İsrail-İskoçya: 2-1
4. Grup: Karadağ-Sırbistan: 0-2
Litvanya-Romanya: 1-2
D Ligi
3. Grup: Faroe Adaları-Azerbaycan: 0-3
Kosova-Malta: 3-1
- 12.10.2018 02:04
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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