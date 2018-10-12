UEFA Uluslar Ligi'ne 7 maçla devam edildi – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Uluslar Ligi'ne 7 maçla devam edildi

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> Uluslar Ligi'ne 7 maçla devam edildi

    Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 maçla başladı.

    Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 maçla başladı.

    'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

    ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan ile , Kaliningrad Stadı'nda karşılaştı. İki takım, golsüz berabere kaldı.

    UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    3. Grup: Polonya-Portekiz: 2-3

    B Ligi

    2. Grup: -: 0-0

    C Ligi

    1. Grup: İsrail-İskoçya: 2-1

    4. Grup: Karadağ-Sırbistan: 0-2

    Litvanya-Romanya: 1-2

    D Ligi

    3. Grup: Faroe Adaları-Azerbaycan: 0-3

    Kosova-Malta: 3-1

    1. 12.10.2018 02:04
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