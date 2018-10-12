Fransa, İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    , ile berabere kaldı.

    <a href="/index/fransa?id=738fb173-28a5-49d9-b550-5026895b8a11" class="" rel="tag">Fransa</a>, <a href="/index/izlanda?id=1483af3b-c850-41c1-9fd5-d5ab0d4af1fb" class="" rel="tag">İzlanda</a> ile <a href="/index/2-2?id=f78f8797-79d9-4fb8-9058-e4481b714260" class="" rel="tag">2-2</a> berabere kaldı.

    , hazırlık maçında ile berabere kaldı.

    2018 'nı kazanan , Guingamp kentindeki Roudourou Stadı'nda oynanan maçta ile karşılaştı.

    Maçın 30. dakikasında Birkir Bjarnason'un golüyle öne geçen konuk ekip, 58. dakikada Kari Arnason ile durumu 2-0 yaptı.

    86. dakikada Holmar Eyjolfsson'un kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren , Kylian Mbappe'nin 90. dakikada penaltı golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele berabere sona erdi.

    1. 12.10.2018 00:04
    2. Güncelleme: 12.10.2018 01:40
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