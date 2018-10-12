Fransa Milli Takımı, hazırlık maçında İzlanda ile 2-2 berabere kaldı.
2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, Guingamp kentindeki Roudourou Stadı'nda oynanan maçta İzlanda ile karşılaştı.
Maçın 30. dakikasında Birkir Bjarnason'un golüyle öne geçen konuk ekip, 58. dakikada Kari Arnason ile durumu 2-0 yaptı.
86. dakikada Holmar Eyjolfsson'un kendi kalesine attığı golle farkı bire indiren Fransa, Kylian Mbappe'nin 90. dakikada penaltı golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.
- 12.10.2018 00:04
- Güncelleme: 12.10.2018 01:40
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
Fransa, İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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