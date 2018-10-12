Fernando Muslera'lı Uruguay, Güney Kore'ye mağlup oldu
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın da forma giydiği Uruguay, özel maçta Güney Kore'nin konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Seul Dünya Kupası Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı file bekçisi mücadelenin tamamında görev alırken, 65'inci dakika hakem Alireza Faghani tarafında sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmada Uruguay'ın tek golünü 72'nci dakikada Vecino atarken, Güney Kore'nin gollerini ise 66'ncı ve 79'uncu dakikalarda Jung Woo-Young kaydetti.
- 12.10.2018 16:43
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
Fernando Muslera'lı Uruguay, Güney Kore'ye mağlup oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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