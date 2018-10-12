Fernando Muslera'lı Uruguay, Güney Kore'ye mağlup oldu – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    'lı Uruguay, 'ye mağlup oldu

    <a href="/index/fernando-muslera?id=3abd8a7e-9914-4d53-a028-8f162b510deb" class="" rel="tag">Fernando Muslera</a>'lı Uruguay, <a href="/index/guney-kore?id=94d393a1-129e-4434-bed1-b9bb1897b2a1" class="" rel="tag">Güney Kore</a>'ye mağlup oldu

    'ın kalecisi 'nın da forma giydiği Uruguay, özel maçta 'nin konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

    Seul Dünya Kupası Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı file bekçisi mücadelenin tamamında görev alırken, 65'inci dakika hakem Alireza Faghani tarafında sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmada Uruguay'ın tek golünü 72'nci dakikada Vecino atarken, 'nin gollerini ise 66'ncı ve 79'uncu dakikalarda Jung Woo-Young kaydetti.

    1. 12.10.2018 16:43
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