Arjantin Milli takımı, hazırlık maçında Irak'ı 4-0 mağlup etti
Arjantin Milli takımı, hazırlık maçında Irak'ı 4-0 mağlup etti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçta Arjantin, 18. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Roberto Pereyra ile durumu 2-0 yapan Arjantin'e farkı getiren golleri 82. dakikada German Pezzella ve 90. dakikada Franco Cervi kaydetti.
- 11.10.2018 23:20
- Güncelleme: 12.10.2018 01:41
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
Arjantin Milli takımı, hazırlık maçında Irak'ı 4-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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