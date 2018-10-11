Arjantin Milli takımı, hazırlık maçında Irak'ı 4-0 mağlup etti
Arjantin Milli takımı, hazırlık maçında Irak'ı 4-0 mağlup etti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçta Arjantin, 18. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Roberto Pereyra ile durumu 2-0 yapan Arjantin'e farkı getiren golleri 82. dakikada German Pezzella ve 90. dakikada Franco Cervi kaydetti.
- 11.10.2018 23:20
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Ultraslan'a savaş açtı!
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Yorum
vatandaş yeniçeriler gibi olmaya başladılar
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
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Yorum
erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
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İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
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Yorum
austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
Arjantin Milli takımı, hazırlık maçında Irak'ı 4-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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