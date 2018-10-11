Arjantin Milli takımı, hazırlık maçında Irak'ı 4-0 mağlup etti – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    takımı, hazırlık maçında 'ı 4-0 mağlup etti

    Arjantin Milli takımı, hazırlık maçında Irak'ı 4-0 mağlup etti

    takımı, hazırlık maçında 'ı 4-0 mağlup etti.

    'ın başkenti Riyad'da oynanan maçta Arjantin, 18. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    Karşılaşmanın 53. dakikasında Roberto Pereyra ile durumu 2-0 yapan Arjantin'e farkı getiren golleri 82. dakikada German Pezzella ve 90. dakikada Franco Cervi kaydetti.

    1. 11.10.2018 23:20
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