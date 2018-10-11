Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zagreb'de oynanan müsabakada millilerin gollerini 7. dakikada penaltıdan Recep Gül, 48. dakikada Ömer Uzun, 68. dakikada Burak Temir ve 77. dakikada Berkin Taşkın kaydetti.

Hırvatistan'ın tek golü ise 32. dakikada Denis Busnja'dan geldi.

Milli takım, 9 Ekim Salı günü yine Hırvatistan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmişti.