19 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan'ı 4-1 yendi
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, hazırlık maçında ikinci kez karşılaştığı Hırvatistan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nı 4-1 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zagreb'de oynanan müsabakada millilerin gollerini 7. dakikada penaltıdan Recep Gül, 48. dakikada Ömer Uzun, 68. dakikada Burak Temir ve 77. dakikada Berkin Taşkın kaydetti.
Hırvatistan'ın tek golü ise 32. dakikada Denis Busnja'dan geldi.
Milli takım, 9 Ekim Salı günü yine Hırvatistan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmişti.
- 11.10.2018 21:42
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Yorum
vatandaş yeniçeriler gibi olmaya başladılar
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erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
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İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
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austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
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