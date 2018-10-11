19 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan'ı 4-1 yendi – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Altı , Hırvatistan'ı 4-1 yendi

    19 Yaş Altı Milli Takımı, Hırvatistan'ı 4-1 yendi

    Türkiye Altı , hazırlık maçında ikinci kez karşılaştığı Hırvatistan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nı 4-1 mağlup etti.

    yapılan açıklamaya göre, Zagreb'de oynanan müsabakada millilerin gollerini 7. dakikada penaltıdan Recep Gül, 48. dakikada Ömer Uzun, 68. dakikada Burak Temir ve 77. dakikada Berkin Taşkın kaydetti.

    Hırvatistan'ın tek golü ise 32. dakikada Denis Busnja'dan geldi.

    Milli takım, 9 Ekim Salı günü yine Hırvatistan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmişti.

    1. 11.10.2018 21:42
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