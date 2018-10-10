Gazişehir Gaziantep’te Mehmet Altıparmak dönemi
Gaziantep ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaştı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.
Açıklamada, Altıparmak'a yeni görevinde başarılar dilendi.
- 10.10.2018 15:55
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
Pmpacı Behçet Yürü Be Volki Adamsın.
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Müşteri aranıyor
Toplam 3
Yorum
vatandas BENCE SİZ F.B İLE İLGİLENSENİZ DAHA IYI OLACAK.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
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stuttgartli ali koc da takim kötü gidince aziz yildirim gibi aciklamalar yapmaya basladi. tuhaf degilmi?
Gazişehir Gaziantep’te Mehmet Altıparmak dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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