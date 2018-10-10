Gazişehir Gaziantep’te Mehmet Altıparmak dönemi
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Gazişehir ’te dönemi

    Gazişehir Gaziantep’te Mehmet Altıparmak dönemi

    ekibi, ile sezon sonuna kadar anlaştı

    1. Lig ekiplerinden Gazişehir , ile sezon sonuna kadar anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ile yolların ayrılmasının ardından, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi.

    Açıklamada, Altıparmak'a yeni görevinde başarılar dilendi.

    1. 10.10.2018 15:55
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