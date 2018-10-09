UEFA'dan Zihni Aksoy'a görev
UEFA, Türk gözlemcilerden Zihni Aksoy'a İtalya'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nda görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aksoy, bugün başlayan organizasyonda 8. grupta Toscana Regional, Dolnoslaski Region, Association Cantonale Vaudoise ve ARF Ialoveni takımları arasındaki mücadelelerde görev alacak.
Kupa organizasyonunda 8. grup maçları 15 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
- 9.10.2018 15:40
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Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
tayfunla olmaz hic gerek yok bence takimi stutgart son sirada küme düsmeye oynuyor, oda kovuldu zaten bize adam gibi teknik direktör lazim tecrübeli olmali
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
LEVENT BÖYLE BİRŞEY YAPARLARSA YÖNETİM KENDİNİ BİTİRİR NET
UEFA'dan Zihni Aksoy'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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