UEFA, Türk gözlemcilerden Zihni Aksoy'a İtalya'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nda görev verdi.
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    09 Ekim 2018, Salı
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    'dan 'a görev

    UEFA'dan Zihni Aksoy'a görev

    , Türk gözlemcilerden 'a 'da düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası'nda görev verdi.

    yapılan açıklamaya göre Aksoy, bugün başlayan organizasyonda 8. grupta Toscana Regional, Dolnoslaski Region, Association Cantonale Vaudoise ve ARF Ialoveni takımları arasındaki mücadelelerde görev alacak.

    Kupa organizasyonunda 8. grup maçları 15 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

    1. 9.10.2018 15:40
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