Poyrazdan kortejli sezon açılışı
Bu yıl Bursa 1. Amatör Küme 7. Grupta mücadele edecek olan Mudanyaspor, 2018-2019 sezonunu sade bir törenle açtı.
Teknik, heyet, Mudanya Stadı'ndaki açılış öncesi kurban keserek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Mudanyaspor Kulübü Başkanı Hikmet İlhan, yeni yapılanmaya gittiklerini ve alt yapıyla birlikte takviye gelen 9 sporcu ile iyi bir kadro yaptıklarının altını çizerek, bu seneki şampiyonluk hedefini tekrarladı. İlhan, Mudanya taraftarının şampiyonluğun yanı sıra bu dönem sahada iyi bir Mudanyaspor'u izleyeceğini söyledi.
Daha sonra kulüp yöneticileri ve futbolcular bando eşliğinde yürüdü. İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyleyen kulüp idarecileri ve futbolcular, daha sonra Güzelyalı Stadı'na geçerek burada Burgazspor ile hazırlık maçı yaptı.
- 9.10.2018 13:44
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Gözler yarın Ali Koç'ta olacak
Toplam 1
Yorum
m.emin sayın koç FB SENİN ÖZEL ŞİRKETİN DEĞİL TARAFTARLARI HİÇE SAYIYORSUN HALA COMOLİ Yİ TUTUYORSUN ERZURUMUN BEĞENMEDİĞİ TOPÇUYU SANA ALDIRDI
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Bekle bizi 2020!
Toplam 1
Yorum
selçuk burma bekle bizi 2020 televizyonları yeniledik yine katılamadığımız turnuvayı evde izlicez
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Gökhan Gönül Konyaspor'un golüyle yıkıldı!
Toplam 4
Yorum
Köyiçi YÜREGINE KURBAN KARTALIM.
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