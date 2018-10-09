Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nun tribünleri yıkılıyor
Gaziantep’te Millet Bahçesi'ne dönüşecek olan Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nun yıkım çalışmaları sürüyor. 9 gündür süren çalışmalarda tribünlerin hemen hemen yarısı yıkıldı.
Ak Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Millet Bahçeleri projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yıkım kararı alınan Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nın yıkımı sürüyor. Şehir merkezinde bulunan ve 9 gün önce başlanan çalışmalar kapsamında stadın hemen hemen yarısı yıkıldı.
Statta 25 personel ve 5 iş makinesi ile devam eden çalışmaların yaklaşık 1 hafta daha sürmesi bekleniyor.
- 9.10.2018 16:19
- Giresunspor’da teknik heyet belli oldu
- Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan: "Cumhurbaşkanlığı Kupası yeni tasarımıyla ilk defa sahibini bulacak"
- Rusya - Türkiye maçı hangi kanalda? Milli Takım maçı ne zaman, saat kaçta?
- Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
- Denizlispor'da Özköylü'ye büyük tepki
-
Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
-
Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
tayfunla olmaz hic gerek yok bence takimi stutgart son sirada küme düsmeye oynuyor, oda kovuldu zaten bize adam gibi teknik direktör lazim tecrübeli olmali
-
Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 2
Yorum
LEVENT BÖYLE BİRŞEY YAPARLARSA YÖNETİM KENDİNİ BİTİRİR NET
Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nun tribünleri yıkılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.