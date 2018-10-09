Gaziantep’te Millet Bahçesi'ne dönüşecek olan Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nun yıkım çalışmaları sürüyor. 9 gündür süren çalışmalarda tribünlerin hemen hemen yarısı yıkıldı.
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    09 Ekim 2018, Salı
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    'nun tribünleri yıkılıyor

    Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nun tribünleri yıkılıyor

    ’te Millet Bahçesi'ne dönüşecek olan Gaziantep 'nun yıkım çalışmaları sürüyor. 9 gündür süren çalışmalarda tribünlerin hemen hemen yarısı yıkıldı.

    'nin seçim beyannamesinde yer alan Millet Bahçeleri projesi kapsamında 'ın talimatı ile yıkım kararı alınan Stadı'nın yıkımı sürüyor. Şehir merkezinde bulunan ve 9 gün önce başlanan çalışmalar kapsamında stadın hemen hemen yarısı yıkıldı.

    Statta 25 personel ve 5 iş makinesi ile devam eden çalışmaların yaklaşık 1 hafta daha sürmesi bekleniyor.

    1. 9.10.2018 16:19
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