Bülent Uygun o takımla anlaştı!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    o takımla anlaştı!

    Bülent Uygun o takımla anlaştı!

    Türk futbolunun 'daki spor elçisi teknik direktör Uygun, Al Rayyan Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

    Uygun, yolculuğu öncesinde özel açıklamalarda bulundu.

    Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Rayyan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan ve takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini vurgulayan Uygun, "Al Rayyan, Katar'ın en önemli takımlarından biri ve bizi bu göreve layık gördükleri için kulübüme ve başkanımıza teşekkür ederim. Oyun mantalitemizi sistemimizi en kısa sürede oturtarak takıma yeniden şampiyonluklar kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. ekibi Traktor Sazi Tebriz ve bazı ekiplerinden teklif aldım. Ancak Katar'da sevilen ve başarılı biri olduğumuz için bizimle çalışmak istediklerini belirttiler ve bu gece 01.00'de dijital yolla imzamızı attık. Yarın Katar'a giderek görevimize başlayacağız. Bizim hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk ve başarıdır" açıklamasını yaptı.

    Geçen sezon Katar Ligi'nde 11 maçta sadece 2 galibiyet alan Al-Gharafa takımının başına geçen Uygun, 'ın eski yıldızı 'in de transferinde önemli rol oynamıştı. Katar ekibini 2'nci yarıda en çok puan toplayan 2'nci takım konumuna getiren tecrübeli teknik adam, ligi 4'üncu sırada tamlayarak Al-Gharafa'ya Asya Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off oynatma başarısı gösterdi. 'lu Al-Gharafa ayrıca, Katar ve Emir Kupası'nda yarı finalde mücadele etti.

    1. 9.10.2018 15:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bülent Uygun o takımla anlaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN