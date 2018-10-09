Başkandan daha fazlası! – Fotomaç – 09 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Başkandan daha fazlası!

    Başkandan daha fazlası!
    'de 1930'da kurulan ve birçok branşta başarılar elde eden Demirspor kulübü ilk kez kadın başkan tarafından yönetiliyor. 13 Mayıs'tan beri başkan olan Gönül Cemoğlu, "'nin en köklü kulüplerinden biriyiz. Sporculara bir anne şefkatiyle, daha sevecen yaklaşıyorum" dedi.

    1. 9.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkandan daha fazlası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN