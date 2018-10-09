Aydın Efeler İlçesi Adnan Menderes Stadı yan sahalarında başlayan turnuvaya 12 takım katıldı. Turnuvanın ilk maçı Yenipazar Müftülüğü'ne bağlı imamlardan oluşan takım ile Efeler ilçesine bağlı imamlardan oluşan takımın karşılaşması ile başladı. Oldukça çekişmeli başlayan maçlarda ilk 3'e giren takımların kupa ve madalya ile ödüllendirileceği belirtildi.

"AMACIMIZ İMAMLARI KAYNAŞTIRMAK"

İmamlar arası futbol turnuvasını organize eden Aydın Efeler Yeni Cami İmamı Mustafa Çat, bu turnuva ile imamlar arasındaki diyalogu güçlendirip imamların kaynaşmasını amaçladıklarını belirterek "Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla geleneksel hale getirdiğimiz futbol turnuvasını bu yıl da tertip etti. Köşk, Kuyucak, Buharkent ve Kuşadası Müftülükleri hariç her ilçe kendi takımını çıkardı. 25 Ekim'e kadar maçlarımız devam edecek. Eleme usulü yapılacak olan maçların sonunda ilk 3'e giren takımlarımız kupa alacak" dedi.

"İMAMLAR FUTBOL DA OYNAR"

Toplumda bazı kesimlerce imamların sadece namaz kıldırıp cenaze yıkadığı gibi yanlış bir algının olduğunu belirten Mustafa Çat, "İmamların da sosyal hayatı vardı. Maç da yapar. Çeşitli aktivitelere katılır. Bu turnuva için her takımdan 250'şer lira bağış aldık. Oluşan masrafları da bu bağıştan karşılayacağız. Formaları sponsor firmalar karşıladı" diyerek tüm takımlara başarı dileyip destek verenlere de teşekkür etti.