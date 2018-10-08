Çorlu yakınlarındaki tren kazasında vefat eden ve futbola düşkünlüğüyle bilinen Oğuz Arda Sel adına memleketi Uzunköprü'de futbol akademisi açılacak.
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Tren kazasında hayatını kaybeden adına akademisi açılacak

    Tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel adına futbol akademisi açılacak

    Çorlu yakınlarındaki tren kazasında vefat eden ve futbola düşkünlüğüyle bilinen adına memleketi Uzunköprü'de akademisi açılacak.

    Yakınlarını ziyaret sonrası Uzunköprü'den 'a gitmek üzere 8 Temmuz'da babası ile bindiği trende varış istasyonuna ulaşamayan isimlerden birisi de 9 yaşındaki 'di. Baba Hakan Sel ve Oğuz Arda Sel, Uzunköprü'de toprağa verilmiş, futbola merakıyla bilinen minik Oğuz Arda'nın tabutuna çok sevdiği forması konulmuştu.

    Anısını yaşatmak adına açacağı akademisine Oğuz Arda'nın adını vermeyi kararlaştırdı.

    Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, Oğuz Arda Sel'in hatırasını yaşatmak için futbol akademisi kurduklarını bildirdi.

    İşbilen, Oğuz Arda Sel'in adının gençlerin spor yapacağı okulda yaşayacağını belirtti. Gençlerin, dersleriyle uyumlu şekilde spor yapacağını aktaran İşbilen, şunları kaydetti:

    "İlçemizde öğrenim gören 7-14 yaş arası öğrencilerimizin profesyonel antrenörler eşliğinde futbol bilgi ve becerilerinin gelişmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve şehrimiz takımlarına futbolcu yetiştirilmesi hedefleriyle belediyemiz tarafından Uzunköprüspor işbirliği ile Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi kuruldu.

    Öğrencilerimizin tüm spor malzemeleri belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilecek olup, futbol akademisinde eğitim alacakları süre ve zamanlar okul derslerini aksatmayacak şekilde planlanacak, yazılı sınav notları sürekli takip edilecek, futbol eğitiminin derslerine olan ilgisinin azalmasına izin verilmeyecek. Kayıtlar, 11 Ekim Perşembe günü mesai bitiminde sona erecek. Başvuru ve kayıt olmak isteyen öğrencilerimizi Uzunköprü Belediyesi Halk Masası ve 'ne bekliyoruz."

    1. 8.10.2018 16:19
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