Bursa Süper Amatör Küme B Grubu’nda bu yıl şampiyonluk mücadelesi verecek olan Büyük Mustafakemalpaşa Spor Kulübü, yeni sezon açılışını taraftarının önünde yaptı.
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Paşa, yeni statta sezon açtı

    Paşa, yeni statta sezon açtı

    Süper Amatör Küme B Grubu’nda bu yıl şampiyonluk mücadelesi verecek olan Büyük Mustafakemalpaşa Spor Kulübü, açılışını taraftarının önünde yaptı.

    Mustafakemalpaşa Stadı'nın yenilenen yüzüyle boy gösterdiği sezon açılış törenine; Belediye Başkanı , Kulüp Başkanı ve yöneticiler, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte taraftarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, sezonun hayırlı olması için kurban kesilerek dualar edildi.

    Teknik ekip ve futbolcuların taraftara tek tek tanıtıldığı törende konuşan Büyük Mustafakemalpaşa Spor Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, 12 takımlı grupta hedeflerinin BAL Ligi olduğunu söyledi.

    Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise tesisleşme yatırımlarından bahsederek yeni sezonun centilmence geçmesi dileğinde bulundu. Kurtulan, "Kulübümüzün başarıya ulaşması için gerekli altyapı mutlaka sağlanmalıydı. Bu tesisleşme hamlesinde çok kişinin emeği var. 2014 yılından bu yana tesisleşmeye 5 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım yapıldı. Artık başarıya kenetlenmiş bir kulübümüz var. Bu sezon önceliğimiz, bu güzel oyuna fair-play ruhunu katmak olacaktır. En centilmen takım ve taraftar unvanını almaya talibiz. Sporun kardeşlik olduğunu gösterebilsek gayemize ulaşırız" dedi.

    Sezon açılışında oynanan hazırlık maçında 19 Mayıs ile karşılaşan Büyük MKP Spor, sahadan5-1 galip ayrıldı.
    Kırmızı-lacivertli takım, B-Grubu'ndaki ilk maçını hafta sonu deplasmanda Nilüfer 1987 ile oynayacak.

    1. 8.10.2018 15:20
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