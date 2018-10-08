Kınıkspor deplasmanda farklı kazandı
Antalya Süper Amatör'de Kınıkspor deplasmanda Erdem Gençlik ve Spor'u 4-0 yendi.
Erdem Gençlik ve Spor ile Kınıkspor maçı Yeşilbayır Stadı'nda oynandı. Maçı Hidayet Zeybek, İhsan Delice, Ali Öztürk hakem üçlüsü yönetti.
Maçın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçti. Maçın 25. dakikasından sonra Kınıkspor sağlı sollu ataklarla rakibi bunalttı. Maçın 42. dakikasında Kınıkspor'dan sahanın yıldızı İskender, attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Kınıkspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Kınıkspor oldu. 54. dakikada Kınıkspor'dan Seydi Eren ceza sahası içinde topa sert vurdu: 0-2. Maçın 60. dakikasında Kınıkspor'dan İskender attığı şutla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3. Karşılaşmanın 70. dakikada Kınıkspor'dan İskender kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı: 0-4. Maç Kınıkspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kınıkspor aldığı bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı ve grupta averajla 3. sıraya yükseldi. Erdem Gençlik ve Spor ise 4 maçtan da yenilgiyle ayrılarak henüz puanla tanışamadı.
Maçta Kınıkspor'dan İsa ve Abdülkadir, Erdem Gençlik ve Spor'dan Kenan ve Atakan sarı kart gördü.
- 8.10.2018 11:18
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Konyaspor’dan özür
Toplam 6
Yorum
Köyiçi AF YOK. HESAPLARI KESILECEK.
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Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: "Comolli kalacak, Cocu gidecek!"
Toplam 17
Yorum
Fenerbahçemizde Kadro dışılar gayet yerinde bir karar. Senelerdir gollerde bile yüzü gülmeyen volkana çok sevindim özellikle. Bence sabırlı olmalıyız. Cocuu
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Maç Sonucu | Fenerbahçe 0-0 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 12
Yorum
DİZAYN BÖYLE OLUYOR 3 BÜYÜKLERİN ALEYHİNE OLACAKSA VAR BİLE ÇALIŞMIYOR. GEÇENYIL EMRE VE EPRİYANU FB BJK MAÇLARINDA CEZALIYDI
Kınıkspor deplasmanda farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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