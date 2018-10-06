İlkay kadro dışı!
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    İlkay kadro dışı!

    İlkay kadro dışı!

    Almanya Milli Takımının, Uluslar Ligi'nde Fransa ve Hollanda ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almadı.

    'in, Almanların ırkçı saldırıları karşısında milli takımı bırakmasının ardından, M. City forması giyen İlkay'ın aday kadroya girememesi dikkat çekti.
    1. 6.10.2018
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