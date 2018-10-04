Türkiye, Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme turunda Türkiye, Azerbaycan'ı 2-0 yendi.
Manavgat'ta bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmaya Türk Milli Takımı hızlı başladı. 9'uncu dakikada gelişen atakta Melike Öztürk düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. Sonraki dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen milli takım ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarının başlamasıyla birlikte farkı attırmak için ataklarını arttıran kadın futbolcular aradıkları gole 62'nci dakikada ulaştı. Azerbaycan ceza sahasında yaşanan karambolde topu filelere gönderen Melike Öztürk durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye, Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etti.
Grupta oynanan diğer maçta İsviçre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 9-0 yendi.
U19 Kadın Milli Futbol Takımı 6 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve 9 Ekim'de İsviçre ile karşılaşacak.
- 4.10.2018 11:50
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Penaltı isyanı!
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taraftar Ülkemizdeki G.S düşmanları kına yakmışlardır
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
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eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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