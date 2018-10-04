Türkiye, Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etti
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    , mağlup etti

    Türkiye, Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etti

    'nın ilçesinde düzenlenen U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme turunda , yendi.

    'ta bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmaya Türk Milli Takımı hızlı başladı. 9'uncu dakikada gelişen atakta düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. Sonraki dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.


    İkinci yarının başlamasıyla birlikte farkı attırmak için ataklarını arttıran kadın futbolcular aradıkları gole 62'nci dakikada ulaştı. ceza sahasında yaşanan karambolde topu filelere gönderen Melike Öztürk durumu 'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca , Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etti.


    Grupta oynanan diğer maçta , Rum Kesimi'ni 9-0 yendi.
    U19 Kadın Milli Futbol Takımı 6 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve 9 Ekim'de İsviçre ile karşılaşacak.

    1. 4.10.2018 11:50
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