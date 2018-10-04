Shkupi'nin başına Ümit Karan geçti – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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HEPSİ
    04 Ekim 2018, Perşembe
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    'nin başına geçti

    Shkupi'nin başına Ümit Karan geçti

    Milli Takım ve 'ın eski futbolcusu , Makedonya'nın takımının teknik direktörü oldu.

    Başkent Üsküp'te düzenlenen basın toplantısında konuşan 'nin Sportif Direktörü Omer Bunjaku, genel direktörlüğe Tufan Daş'ın, teknik direktörlük görevine ise 'ın getirildiğini söyledi.

    Ümit Karan'ın başarılarla dolu geçmişinin olduğunun altını çizen Bunjaku, "Kendisine başarılar diliyoruz ve inanıyoruz ki galibiyetlere ulaşacağız." dedi.

    Ümit Karan ise, Makedonya'ya en son milli takım ile geldiklerini ifade ederek, " değişmiş, yetenekli oyuncu bulma ihtimalimiz çok büyük artık bu ülkede, Balkanlardan çok iyi oyuncular yetişebiliyor artık. Benim de gelme sebeplerimden biri bu. Buradan genç oyuncular yetiştirip büyük futbolcu haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

    "SHKUPİ'Yİ DÜNYA MARKASI YAPMAYA GELDİK"
    Shkupi'nin ligde iyi sonuçlar alamadığına dikkati çeken Karan, hedeflerinin arasında bu durumu düzelterek kulüpten oyuncu göndermek olduğunu belirtti.

    Genç ve dinamik bir takım kurarak her sene Avrupa kupalarına katılmak istediklerini aktaran Karan, "Biz buraya Shkupi'yi yapmaya geldik ama bunu da tek başımıza yapamayız. Burada olmaktan mutluyum, gururluyum. Tabii ki çoğunuz şunu sorabilir: Ümit Karan niye buraya geldi? Büyük bir proje, en büyük parçalarından biri Shkupi, onu iyi şekilde değerlendirmeye geldik. Türk seyircisini de bekliyoruz. Doğal olarak en büyük destekleri onlardan bekliyorum, ülkemizi temsil ediyoruz burada." değerlendirmesinde bulundu.

    Basın toplantısının ardından AA muhabirine konuşan Karan, başta Makedonya ve olmak üzere Balkan ülkelerini çok sevdiğini, takıma destek ve yardımcı olmanın kendisi için büyük onur olduğunu kaydetti.

    Balkanlardaki yetenekleri keşfedip yetiştirilmesi gerektiğini kaydeden Karan, "'de biliyorsunuz altyapı sorunları var, altyapıda futbolcu yetişmiyor. Biz artık buradan futbolcu yetiştirmeye gayret göstereceğiz. İnşallah takım olarakta iyi sonuçlar elde edebilirsek uzun soluklu bir çalışma olur bizim için. Çok büyük bir projenin arkasındayız. Altyapı kurup futbol okulları da açmayı düşünüyoruz aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

    Kısa dönem hedefleri hakkında da konuşan Karan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Öncelikle kulübün toparlanması gerekiyor. Her şey sonuç endeksli, futbolda iyi sonuç alamazsan iyi bir şeyler elde edemezsin. İyi skorlar alabilirsek, alt sıralardan kurtulursak ikinci yarı da iyi transferlerle geçirirsek yine takımın üst sıralarda olacağını düşünüyoruz."

    Shkupi Makedonya Birinci Futbol Ligi'nde 5 puanla sonuncu sırada yer alıyor.

    1. 4.10.2018 19:09
    2. Güncelleme: 4.10.2018 19:14
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