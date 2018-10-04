İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel: "Kendimize güveniyoruz"
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    İnegölspor Teknik Direktörü : "Kendimize güveniyoruz"

    İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel: "Kendimize güveniyoruz"

    İnegölspor'da , maçının önemine değinerek, "Kendimize güveniyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

    FF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da , 7 Ekim Pazar günü saat 15.30'da sahalarında oynayacakları maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.


    Deplasmanda zorlu bir maçını geride bıraktıklarını hatırlatan Akyel, "1 puan aldık. İlk yarısı ortada geçen bir maçtı. İkinci yarısında üstün oynayan taraf bizdik. Kaçırdığımız 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Son dakikada kaçırdığımız gol de var. Galip de gelebilirdik. İkinci yarı iyi bir futbol oynadık. Şimdi önümüzde bir Samsunspor maçı var. Bizim için önemli bir maç. Camiamız için önemli bir maç. Biz de yeni geldik. Oyuncuları yeni yeni tanıyoruz. Camiayı yeni yeni tanıyoruz. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz.

    biliyorsunuz büyük bütçelerle kurulmuş, 1'inci Lig ve 2'inci Lig'in en iyi oyuncularını almış bir ekip ama biz kendi yolumuza bakıyoruz. Bizim de iyi oyuncularımız var. Kendimize güveniyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızı Samsun maçına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
    Bordo-beyazlılar daha sonra Samsunspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

    1. 4.10.2018 11:55
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