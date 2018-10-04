Geleceğin yıldızlarını Melek Mumcu yetiştirecek
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Geleceğin yıldızlarını yetiştirecek

    Geleceğin yıldızlarını Melek Mumcu yetiştirecek

    Gökmeydan Spor Kulübü, teknik ekibini futbol antrenörü ile takviye etti.

    Uzun yıllar Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü ve 'da profesyonel kalecilik yapan Mumcu, Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım'ın daveti üzerine 'e geldi.

    Yapılan anlaşma ile görevine başlayan , kulübün 2023 yılı hedeflerine yardımcı olmak için ter dökecek. Anlaşma sonrası duygu ve düşüncelerini aktaran Mumcu, "Çok heyecanlıyım. Yeni bir yapılanma içerisinde olan kulüpte bana güvenen başkanımız, yönetim kurulumuz ve diğer hocalarımızla uyum içerisinde belirlenen hedeflere birlikte ulaşacağız" dedi.

    1. 4.10.2018 10:58
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