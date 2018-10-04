Geleceğin yıldızlarını Melek Mumcu yetiştirecek
Gökmeydan Spor Kulübü, teknik ekibini futbol antrenörü Melek Mumcu ile takviye etti.
Uzun yıllar Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü ve Malatya'da profesyonel kalecilik yapan Mumcu, Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım'ın daveti üzerine Eskişehir'e geldi.
Yapılan anlaşma ile görevine başlayan Melek Mumcu, kulübün 2023 yılı hedeflerine yardımcı olmak için ter dökecek. Anlaşma sonrası duygu ve düşüncelerini aktaran Mumcu, "Çok heyecanlıyım. Yeni bir yapılanma içerisinde olan kulüpte bana güvenen başkanımız, yönetim kurulumuz ve diğer hocalarımızla uyum içerisinde belirlenen hedeflere birlikte ulaşacağız" dedi.
- 4.10.2018 10:58
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eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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