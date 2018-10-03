Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yarın deplasmanda Standard Liege ile oynayacağı karşılaşma, Avrupa kupalarında Türk ve Belçika futbol takımları arasındaki 33. müsabaka olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 32 maçın 9'unu Türk, 13'ünü Belçika ekipleri kazandı, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 36 golüne, Belçika ekipleri 50 golle karşılık verdi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden 3 ekibin de gruplarında birer Belçika takımı yer alıyor. Akhisarspor'un bulunduğu J Grubu'nda Standard Liege, Beşitaş'ın bulunduğu I Grubu'nda Genk, Fenerbahçe'nin mücadele ettiği D Grubu'nda ise Anderlecht bu ülkenin temsilcisi konumunda.

Türk ekiplerinden Altay, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor, daha önce Avrupa kupalarında Belçikalı rakipleriyle mücadele etti.

STANDARD LİEGE, TÜRK TAKIMLARIYLA 3 MAÇ YAPTI

Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 3 maça çıkan Standard Liege, bu müsabakalarda mağlubiyet almadı. Belçika temsilcisi 3 müsabakada sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

İlk olarak 1967-1968 sezonu Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşen Standard Liege, Bekçika'da oynadığı ilk maçı 3-2 kazanırken, rövanşta 0-0'lık beraberlikle adını ikinci tura yazdırdı.

Standard Liege, 2004-2005 sezonu UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Beşiktaş'la birlikte yer aldı. Belçika ekibi, siyah-beyazlılarla İstanbul'da yaptığı tek maçta 1-1 berabere kaldı.

TÜRK VE BELÇİKA TAKIMLARININ MAÇLARI

Avrupa kupalarında Türk ve Belçika takımları arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle: