Altınordu 19 Yaş Altı Takımı, elemeli birinci tur ilk maçında yarın Finlandiya'dan HJK Helsinki ile karşılaşacak
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    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    başlıyor

    UEFA Gençlik Ligi başlıyor

    Altınordu Altı Takımı, elemeli birinci tur ilk maçında yarın Finlandiya'dan HJK Helsinki ile karşılaşacak

    altı takımlarının katılımıyla düzenlenen 'nin elemeli turunda mücadele eden Altınordu, birinci tur ilk maçında Finlandiya'dan HJK Helsinki'yi konuk edecek.

    Bornova Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Altınordu-HJK Helsinki maçını Kazakistan'dan Furkat Atazhanov yönetecek. Atazhanov'un yardımcılıklarını Azamat Akhmetov ile Darkhan Tulegenov yapacak.

    Ücretsiz olarak izlenebilecek müsabaka için Bornova'daki Metrosu Evka 3 İstasyonu önünden otobüsler kaldırılacak.

    Karşılaşmanın rövanşı 24 Ekim Çarşamba günü Finlandiya'da oynanacak. Altınordu bu turu geçmesi halinde ikinci turda Zilina (Slovakya)-Montpellier (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    UEFA Gençlik Ligi'nin elemeli turunda iki sezon önce de mücadele eden Altınordu, ilk turda Bulgaristan'ın takımını, ikinci turda Çekya'nın ekibini elemiş, play-off turunda ise İspanyol 'i geçememişti.

    İzmir temsilcisi, elemelerde iki turu geçtiği takdirde Avrupa Şampiyonlar Ligi gruplarını 2. sırada bitirecek ekiplerle play-off maçlarında mücadele edecek. Play-offları geçmesi halinde ekip, son 16 turunda Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırada yer alacak ekiplerle mücadelesini sürdürecek.

    1. 2.10.2018 09:52
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