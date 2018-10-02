Pütürge Belediyespor’da Nihat Bayındır ile yollar ayrıldı
Pütürge Belediyespor'un yeni teknik patronu İsmail Karaman oldu
Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Pütürge Belediyespor'da ligin ilk 2 haftasında alınan yenilgiler sonrası teknik sorumlu Nihat Bayındır ile yollar ayrılırken, takımın başına sportif direktör İsmail Karaman'ın getirildiği açıklandı.
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta yer alan ve ilk iki haftada galibiyet ile tanışamayan Pütürge Belediyesporda alınan kötü sonuçların faturası antrenör Nihat Bayındır'a kesildi.
Pütürge Belediyespor 2018 - 2019 futbol sezonuna evinde oynadığı Yeşilyurt Belediyespor maçıyla başlamıştı. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor'a 1 - 0 kaybeden Pütürge, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Antep temsilcisi Ankas İstiklal Spor'a yine 1 - 0 yenilerek ikinci yenilgisini almıştı.
Pütürge Belediyespor'da yönetim kurulunun aldığı kararla Nihat Bayındır'ın takımdan ayrılmasının ardından sportif direktör İsmail Karaman'ın takımın başına getirildiği bildirildi.
- 2.10.2018 14:29
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Pütürge Belediyespor’da Nihat Bayındır ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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