Pütürge Belediyespor'un yeni teknik patronu İsmail Karaman oldu
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’da ile yollar ayrıldı

    Pütürge Belediyespor’da Nihat Bayındır ile yollar ayrıldı

    'un yeni teknik patronu oldu

    Bölgesel Amatör Ligi takımlarından 'da ligin ilk 2 haftasında alınan yenilgiler sonrası teknik sorumlu ile yollar ayrılırken, takımın başına sportif direktör 'ın getirildiği açıklandı.

    2. Grup'ta yer alan ve ilk iki haftada galibiyet ile tanışamayan Pütürge Belediyesporda alınan kötü sonuçların faturası antrenör Nihat Bayındır'a kesildi.

    Pütürge Belediyespor 2018 - 2019 futbol sezonuna evinde oynadığı maçıyla başlamıştı. temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor'a 1 - 0 kaybeden Pütürge, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Antep temsilcisi Ankas İstiklal Spor'a yine 1 - 0 yenilerek ikinci yenilgisini almıştı.
    Pütürge Belediyespor'da yönetim kurulunun aldığı kararla Nihat Bayındır'ın takımdan ayrılmasının ardından sportif direktör İsmail Karaman'ın takımın başına getirildiği bildirildi.

    1. 2.10.2018 14:29
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