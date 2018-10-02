Kartepe Belediyespor’dan turnuva şampiyonluğu
Kocaeli’ni 2. Lig’de temsil eden Kartepe Belediyespor erkek voleybol takımı, Sakarya Akyazı’da katıldığı turnuvada şampiyon oldu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen turnuvanın şampiyonu Kartepe Belediyespor oldu.
Kağıtspor, Akyazı Belediyespor, Düzce Çilimlispor ve Odunpazarıspor'ın katıldığı turnuvada oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon olan Kartepe Belediyespor lig öncesi umut verdi. Turnuva sonrası konuşan Antrenör Gürhan Öztürk, "Turnuva çok verimli geçti. Gördüğümüz eksiklikleri gidermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca 7 Ekim 2018 Pazar günü saat 14.00'te Kartepe Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu'nda ilk maçımıza çıkacağız. Tüm halkımızı bizi desteklemeleri için maçımızı izlemeye davet ediyoruz" dedi.
Antrenör Gürhan Öztürk, yürüttükleri çalışmalarda her zaman desteklerini hissettiği spor ve sporcu dostu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e verdikleri destek için teşekkürlerini sundu.
- 2.10.2018 11:54
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Madida: Beşiktaş'ta oynayabildim diyebilmek olağanüstü bir şey
Toplam 1
Yorum
Pençe Normal BESIKTAS taraftarı olmaz. Normal olan zaten BESIKTASLI olmaz. Seviyoruz seni Fani Madida.
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Çare Yılmaz Vural!
Toplam 12
Yorum
fiko yılmaz hoca para bile istemez
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Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Nedim1907 Bizimkiler olsa para için Gs forması bile giyer :)))
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