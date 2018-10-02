 Kocaeli’ni 2. Lig’de temsil eden Kartepe Belediyespor erkek voleybol takımı, Sakarya Akyazı’da katıldığı turnuvada şampiyon oldu.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    ’dan turnuva şampiyonluğu

    Kartepe Belediyespor’dan turnuva şampiyonluğu

    ’ni 2. Lig’de temsil eden erkek voleybol takımı, Akyazı’da katıldığı turnuvada şampiyon oldu.

    'nın Akyazı ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen turnuvanın şampiyonu oldu.

    Kağıtspor, Akyazı Belediyespor, Çilimlispor ve Odunpazarıspor'ın katıldığı turnuvada oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon olan Kartepe Belediyespor lig öncesi umut verdi. Turnuva sonrası konuşan , "Turnuva çok verimli geçti. Gördüğümüz eksiklikleri gidermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca 7 Ekim 2018 Pazar günü saat 14.00'te Kartepe Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu'nda ilk maçımıza çıkacağız. Tüm halkımızı bizi desteklemeleri için maçımızı izlemeye davet ediyoruz" dedi.

    Antrenör Gürhan Öztürk, yürüttükleri çalışmalarda her zaman desteklerini hissettiği spor ve sporcu dostu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e verdikleri destek için teşekkürlerini sundu.

    1. 2.10.2018 11:54
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