Erzincan'da Futbol Amatör Ligi başlıyor
Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından organize edilen 1. Amatör lig maçları 20 Ekim’de başlayacak.
Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Emin Turan, futbol il temsilciliği ile yaptıkları istişare sonrasında amatör futbol liglerinin 20 Ekim tarihinde başlamayı planladıklarını söyledi.
Yeni sezonda 1'nci Amatör ligi ile birlikte U 15 ligleri karşılaşmalarının da beraber başlayacağını söyleyen Emin Turan, amatör ligin bu senede deplasmanlı lig usulüne göre oynanacağını ifade ederek, "Katılacak takım sayısına göre 1 veya 2 gurup ta maçlar oynanacak" dedi. ASKF Başkanı Emin Turan, Yeni sezonunun hayırlı almasını dileyerek "İnşallah başarılı spor zevkimizi artıran güzel müsabakalar izleriz. Bütün kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum. Allah hiçbir sporcumuzun ayağına taş değdirmesin. Sakatlık, istenmeyen olaylar olmadan güzel bir lig olsun diliyorum" dedi. Erzincan ASKF Başkanı Emin Turan, ayrıca yeni sezonda Amatör ligin yanı sıra U14,U15,U16,U17 ve U19 takımlarının da liglerde mücadele edeceğini söyledi.
- 2.10.2018 09:27
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Madida: Beşiktaş'ta oynayabildim diyebilmek olağanüstü bir şey
Toplam 1
Yorum
Pençe Normal BESIKTAS taraftarı olmaz. Normal olan zaten BESIKTASLI olmaz. Seviyoruz seni Fani Madida.
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Çare Yılmaz Vural!
Toplam 12
Yorum
fiko yılmaz hoca para bile istemez
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Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Nedim1907 Bizimkiler olsa para için Gs forması bile giyer :)))
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