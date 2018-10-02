Dünya Barış Kupası Kuşadası'nda başlıyor
Aydın Kuşadası'nda düzenlenen Dünya Barış Kupası Masterler Uluslararası Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü 4 Ekim Perşembe günü başlayacak.
Geleneksel olarak ekim ayının ilk haftasında Aydın Kuşadası'nda düzenlenen Dünya Barış Kupası Masterler Uluslararası Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü 4 Ekim Perşembe günü başlayacak. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuiyeti (KKTC), Romanya gibi ülkelerden takımların yer aldığı turnuvada bu yıl ilk kez 50 yaş üstü takımlar da mücadele edecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başlama vuruşunu yapacağı organizasyonda 21 takım mücadele edecek. Dünya Barış Kupası 3. Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası, 7 Ekim Pazar günü yapılacak finallerle tamamlanacak.
- 2.10.2018 11:55
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Madida: Beşiktaş'ta oynayabildim diyebilmek olağanüstü bir şey
Toplam 1
Yorum
Pençe Normal BESIKTAS taraftarı olmaz. Normal olan zaten BESIKTASLI olmaz. Seviyoruz seni Fani Madida.
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Çare Yılmaz Vural!
Toplam 12
Yorum
fiko yılmaz hoca para bile istemez
-
Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 7
Yorum
Nedim1907 Bizimkiler olsa para için Gs forması bile giyer :)))
Dünya Barış Kupası Kuşadası'nda başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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