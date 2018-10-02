Aydın Kuşadası'nda düzenlenen Dünya Barış Kupası Masterler Uluslararası Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü 4 Ekim Perşembe günü başlayacak.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Kuşadası'nda başlıyor

    Kuşadası'nda düzenlenen Masterler Uluslararası Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü 4 Ekim Perşembe günü başlayacak.

    Geleneksel olarak ekim ayının ilk haftasında Kuşadası'nda düzenlenen Masterler Uluslararası Futbol Turnuvası'nın üçüncüsü 4 Ekim Perşembe günü başlayacak. 'nin yanı sıra , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuiyeti (), Romanya gibi ülkelerden takımların yer aldığı turnuvada bu yıl ilk kez 50 yaş üstü takımlar da mücadele edecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun başlama vuruşunu yapacağı organizasyonda 21 takım mücadele edecek. Dünya Barış Kupası 3. Uluslararası Masterler Futbol Turnuvası, 7 Ekim Pazar günü yapılacak finallerle tamamlanacak.

    1. 2.10.2018 11:55
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