UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler ile gözlemcilere Avrupa Ligi ve Gençlik Ligi'nde görev verdi
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    'dan Türk hakemlere ve gözlemcilere görev

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan Türk hakemlere ve gözlemcilere görev

    , kokartlı Türk hakemler ile gözlemcilere ve 'nde görev verdi

    , kokartlı Türk hakemler ile gözlemcilere ve 'nde görev verdi.

    açıklamasına göre hakem , 'nın Zenit ekibi ile Çekya'nın Slavia Prag takımı arasında 4 Ekim Perşembe günü oynanacak C Grubu maçında görev yapacak.

    şehriyle aynı adı taşıyan statta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını, Mustafa Emre Eyisoy ve üstlenecek. Maçta Serkan Ok dördüncü hakem, ile de ilave yardımcı hakem olacak.

    Gençlik Ligi'nde Ali Palabıyık'a görev
    kokartlı hakem da 'nın CSKA ekibi ile İspanya'nın takımı arasında yarın oynanacak UEFA G Grubu müsabakasında düdük çalacak.

    Rusya'nın şehrindeki Oktyabr Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Soner Maraş ve Bersan Duran yapacak.

    Öte yandan, UEFA gözlemcilerinden , Altınordu ile Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı arasında 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi 1. Tur ilk maçında, Sabri Çelik, Yunanistan'ın AEK ekibi ile Portekiz'in Benfica takımı arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi E Grubu müsabakasında, İşcan ise 3-9 Ekim tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 10. Grup karşılaşmalarında görev alacak.

    1. 1.10.2018 17:30
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