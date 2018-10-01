Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta geçen sezon şampiyon olmasına rağmen oynadığı 2 Play-Off maçını da kaybederek 3. Lig'in kapısından dönen Ödemişspor, kupasına buruk bir şekilde kavuştu. Yoluna yine Bölgesel Amatör Lig'de devam eden Ödemiş, Kadıköyspor'la dün oynanan yeni sezonun ilk iç saha maçından önce kupasını İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve TFF Amatör Kurul Üyesi Kadri Yatkın'ın elinden aldı.

Ödemişspor, kupanın buruk moraliyle çıktığı mücadeleyi 1-0 kazandı.