Ödemişspor kupasına kavuştu
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta geçen sezon şampiyon olmasına rağmen oynadığı 2 Play-Off maçını da kaybederek 3. Lig'in kapısından dönen Ödemişspor, kupasına buruk bir şekilde kavuştu. Yoluna yine Bölgesel Amatör Lig'de devam eden Ödemiş, Kadıköyspor'la dün oynanan yeni sezonun ilk iç saha maçından önce kupasını İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve TFF Amatör Kurul Üyesi Kadri Yatkın'ın elinden aldı.
Ödemişspor, kupanın buruk moraliyle çıktığı mücadeleyi 1-0 kazandı.
- 1.10.2018 12:15
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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