Ödemişspor kupasına kavuştu – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    kupasına kavuştu

    Spor Toto 8. Grup'ta geçen sezon şampiyon olmasına rağmen oynadığı 2 Play-Off maçını da kaybederek 3. Lig'in kapısından dönen , kupasına buruk bir şekilde kavuştu. Yoluna yine Bölgesel Amatör Lig'de devam eden Ödemiş, Kadıköyspor'la dün oynanan yeni sezonun ilk iç saha maçından önce kupasını İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Amatör Kurul Üyesi Kadri Yatkın'ın elinden aldı.

    Ödemişspor, kupanın buruk moraliyle çıktığı mücadeleyi 1-0 kazandı.

    1. 1.10.2018 12:15
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