Manavgat, Didim'i deplasmanda yendi – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Manavgat, Didim'i deplasmanda yendi

    Manavgat, Didim'i deplasmanda yendi

    Deplasmanda 'la karşılaşan , Efşan ve Fatih'in her iki yarıda attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

    Bölgesel Amatör Ligi () 7'nci Grup'ta deplasmanda 'la karşılaşan , Efşan ve Fatih'in her iki yarıda attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

    BAL 7. Grup takımlarından Manavgat Belediyespor, 2018- 2019 sezonu ikinci hafta karşılaşmasında deplasmanda Didim Belediyespor'la karşılaştı. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de misafir tribününde Manavgatlı futbolseverlerle birlikte takip etti.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Didim Belediyespor olurken, 24'üncü dakikada sağ kanattan Ozhan'ın ortasında Mithat Muhammet Doğramacı'nın vurduğu top, kaleci Ayhan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0. 44'üncü dakikada Manavgat Belediyespor'un kazandığı serbest vuruşta Efşan Geçgin, topu filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili olan Manavgat Belediyespor, Didim Belediyespor kalesine yüklendi. Manavgat Belediyespor, aradığı golü 87'nci dakikada buldu. Gelişen atakta topla buluşan Fatih Gümüşel, topu filelere göndererek Manavgat Beledyespor'u öne geçirdi: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Manavgat Belediyespor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Zorlu karşılaşmada 3 puan sevinci yaşayan Manavgat Belediyesporlu futbolcular, sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

    1. 1.10.2018 13:34
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