Maç sonrası çıkan kavga futbolcuyu yoğun bakıma soktuAmatörde yaşanan kavgada faciadan dönüldü
Kayseri'de oynanan amatör futbol maçı sonrasında çıkan olaylarda yaralanan oyuncu ambulans ile kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan Talas Anayurtspor-Barogücü karşılaşması sonrasında çıkan saha olaylarında yaralanan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Argıncık Stadı'nda gergin geçen maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşma sonrasında gerginlik bir anda kavgaya dönüştü. Her iki takım oyuncuları arasında yaşanan yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga sonrasında hastaneye kaldırılan Talas Anayurtspor'un orta saha oyuncusu Abdülkerim Sain (27) , yoğun bakıma alındı.
Aldığı darbeler ile ambulans ile Şehir Hastenesi'ne götürülen Abdülkerim Sain'in soluk borusuna yakın kısımda göğüs kafesinde hava oluştuğu tespit edildi. Acilen yoğun bakıma alınan ve 5 gün kontrol altında tutulacağı öğrenilen oyuncunun yiyecek ve içecek tüketmesi yasaklanırken 5 gün boyunca serumla besleneceği kaydedildi. Bilinci açık olan ancak durumu ciddiyetini koruyan Abdülkerim Sain'in 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisinin başlayacağı öğrenildi.
Talas Anayurtspor Kulüp Başkanı Murat Akgöz, ''Futbol oynamak için çıktığımız sahadan bir oyuncumuzu maalesef yoğun bakıma yatırdık. Rakip takımdan olaya karışan üç oyuncudan şikayetçi olduk'' dedi.
- 1.10.2018 14:12
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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Başkan Erdoğan'dan EURO 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk
Toplam 8
Yorum
hamıt Bu çevap bizlere ters gelebilir ama Almanlara ve türkiyeye karşı olan türkiyeyin ekonomik krize sokmak isdiyenler içinde çok iyi bir çevap
Maç sonrası çıkan kavga futbolcuyu yoğun bakıma soktuAmatörde yaşanan kavgada faciadan dönüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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