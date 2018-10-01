Kilis Belediyespor Sezona iyi başlayamadı
Kilis Belediyespor ligde 2 maçta bir puan alması hayal kırıklığına yol açtı.
Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) 2'inci gurupta şampiyon olmak için transferler yapan Kilis Belediyespor ligde 2 maçta bir puan alması hayal kırıklığına yol açtı.
Kilis Belediyespor, Ziraat Türkiye kupasında uzatmalarda Diyarbakır Yolspor'u 3-2, Osmaniyespor FK 2-1 yenerken, Osmanlıspor'a sahasında 4-1 mağlup oldu. Araban Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenilen Kilis Belediyespor, kendi sahasında oynadığı Şanlıurfa 11 Nisanspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 2 maçta sadece 1 puan alan Kilis Belediyespor'un puan kayıpları taraftarları hüsrana uğrattı. Kilis Belediyesporlu taraftarlar, şampiyonluğa oynamak için çok sayıda futbolcu transfer yapıldığı ifade ederek, "İki maçta 1 puan aldık. İyi futbol oynadığımızı kimse söyleyemez, henüz sezon başı olduğu için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bu giriş böyle devam ederse, yine hüsran olacaktır" diye konuştu.
- 1.10.2018 13:36
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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