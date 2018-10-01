İstanbul'da yaşayan Malatyalıların bir araya gelerek oluşturduğu İstanbul Marmara Derebeyleri taraftar grubu, dernek binasının açılışını gerçekleştirdi.

E.Y. Malatyaspor'un deplasman maçlarında yaptığı organizasyonla adından söz ettiren Marmara Derebeyleri'nin Esenler'deki dernek binası açılışına İstanbul'un siyaset ve spor dünyasından katılımlar oldu. E.Y. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve kulüp yöneticilerinin gerçekleştirdiği açılışta bir konuşma yapan İstanbul Marmara Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Celal Güler, uzakta da olsa Malatya'yı en yakınlarında yaşadıklarını söyledi. Açılışa katılanlara teşekkür eden Güler, "Uzun yıllar verdiğimiz tribün uğraşı yeni bir güç kazanıyor ve İstanbul Marmara Derebeyleri Taraftar Derneği emeklerimizin ardından faaliyete geçiyor. Yıllar boyu verilen emekler karşılığı tek bir çatı altında toplanıyor. Her türlü faaliyetimizin tek adresi burası olacak. Derneğimizin açılışına katılan belediye başkanımıza, siyasetçilerimize, E.Y. Malatyaspor kulüp başkanımıza ve yönetimine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.