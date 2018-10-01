İstanbul Marmara Derebeyleri açılışını yaptı
İstanbul’da yaşayan Malatyalıların bir araya gelerek oluşturduğu İstanbul Marmara Derebeyleri taraftar grubu, dernek binasının açılışını gerçekleştirdi.
İstanbul'da yaşayan Malatyalıların bir araya gelerek oluşturduğu İstanbul Marmara Derebeyleri taraftar grubu, dernek binasının açılışını gerçekleştirdi.
E.Y. Malatyaspor'un deplasman maçlarında yaptığı organizasyonla adından söz ettiren Marmara Derebeyleri'nin Esenler'deki dernek binası açılışına İstanbul'un siyaset ve spor dünyasından katılımlar oldu. E.Y. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve kulüp yöneticilerinin gerçekleştirdiği açılışta bir konuşma yapan İstanbul Marmara Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Celal Güler, uzakta da olsa Malatya'yı en yakınlarında yaşadıklarını söyledi. Açılışa katılanlara teşekkür eden Güler, "Uzun yıllar verdiğimiz tribün uğraşı yeni bir güç kazanıyor ve İstanbul Marmara Derebeyleri Taraftar Derneği emeklerimizin ardından faaliyete geçiyor. Yıllar boyu verilen emekler karşılığı tek bir çatı altında toplanıyor. Her türlü faaliyetimizin tek adresi burası olacak. Derneğimizin açılışına katılan belediye başkanımıza, siyasetçilerimize, E.Y. Malatyaspor kulüp başkanımıza ve yönetimine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.
- 1.10.2018 13:49
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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Toplam 8
Yorum
hamıt Bu çevap bizlere ters gelebilir ama Almanlara ve türkiyeye karşı olan türkiyeyin ekonomik krize sokmak isdiyenler içinde çok iyi bir çevap
İstanbul Marmara Derebeyleri açılışını yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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