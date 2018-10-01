Beymelek sahasında kaybetti

Süper Amatör'de Beymelek Belediyespor sahasında Kumluca Belediyespor'a 4-1 yenildi.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Abdullah Uğur Sarı, Nazif Alan, Ömer Gökçe Doğru hakem üçlüsü yönetti. Maç, Beymelek Belediyespor'un vuruşuyla başladı. Maçın 9. dakikasında Kumluca'dan Samet'in şutunu kaleci kurtardı. 19. dakikada Beymelek'ten Ege'nin şutunu kaleci Oğuzhan çıkardı. Maçın 39. dakikasında Kumluca'dan Güzel'in pasına sert vuran Hüseyin takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 42. dakikada sahanın yıldızı Güzel attığı şık şutla durumu 2-0 yapan golü attı. 43. dakikada Kumluca'dan Güzel soldan yapılan ortaya vurduğu şık kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi. Maçın ilk yarısı 3-0 Kumluca'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Kumluca oldu. Maçın 64. dakikasında soldan yapılan ortaya kafayı vuran Fırat durumu 4-0 yaptı. Beymelek'ten 69. dakikada Canyurt net golü kaçırdı. Maçın 79. dakikasında Beymelek'ten Ege yapılan ortada kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımının tek golünü kaydetti. Karşılaşma Kumluca Belediyespor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Kumluca Belediyespor 3 hafta sonunda 6 puana yükseldi. Beymelek Belediyespor ise 3 puanda kaldı.

Maçta Beymelek'ten Emre, Ege, Mustafa; Kumluca Belediyespor'dan Ali Can sarı kart gören futbolcular oldu.