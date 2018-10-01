Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin ikinci haftasında, deplasmanda Bornova Yeşilova Spor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibine tek golle mağlup oldu.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    FK tek golle yıkıldı

    Aliağaspor FK tek golle yıkıldı

    'nin ikinci haftasında, deplasmanda 'a konuk olan FK, rakibine tek golle mağlup oldu.

    (BAL)'nin ikinci haftasında FK, 'a konuk oldu. Bornova Yusuf Tırpancı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Cihan Yurdagül, İbrahim Ethem Potuk ve Ali Cem Zorbay hakem üçlüsü yönetti. Sağanak yağmur altında oynan karşılaşmada futbolcular top kontrolünü sağlamak zorlandı.

    Maçın henüz 5. dakikasına girildiğinde Bornova Yeşilova, İsmet Ege Erdoğan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi takım devreyi önde kapattı. İkinci yarının başlaması ile birlikte ataklarını sıklaştıran Aliağaspor FK, Weston, Billy ve Emin ile girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Son dakikalarda 10 kişi kalan rakibini baskı altına alan sarı siyahlılar aradığı golü bulamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

    1. 1.10.2018 16:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aliağaspor FK tek golle yıkıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN