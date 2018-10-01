Aliağaspor FK tek golle yıkıldı
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin ikinci haftasında, deplasmanda Bornova Yeşilova Spor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibine tek golle mağlup oldu.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin ikinci haftasında Aliağaspor FK, Bornova Yeşilova Spor'a konuk oldu. Bornova Yusuf Tırpancı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Cihan Yurdagül, İbrahim Ethem Potuk ve Ali Cem Zorbay hakem üçlüsü yönetti. Sağanak yağmur altında oynan karşılaşmada futbolcular top kontrolünü sağlamak zorlandı.
Maçın henüz 5. dakikasına girildiğinde Bornova Yeşilova, İsmet Ege Erdoğan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi takım devreyi önde kapattı. İkinci yarının başlaması ile birlikte ataklarını sıklaştıran Aliağaspor FK, Weston, Billy ve Emin ile girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Son dakikalarda 10 kişi kalan rakibini baskı altına alan sarı siyahlılar aradığı golü bulamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
- 1.10.2018 16:45
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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