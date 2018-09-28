UEFA’nın 17. turnuvası
EURO 2024, UEFA tarafından düzenlenen 17. Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. Turnuva 2024'ün haziran ayında başlayıp, temmuzda bitecek. 24 ülke katılacak.
EURO 2024, UEFA tarafından düzenlenen 17. Avrupa Futbol Şampiyonası olacak. Turnuva 2024'ün haziran ayında başlayıp, temmuzda bitecek. 24 ülke katılacak. Maçlar Almanya'daki Olympiastadion, Signal I. Park, Esprit Arena, Commerzbank Arena, Veltins Arena, Volksparkstadion, RheinEnergieStadion, Red Bull Arena, Allianz Arena ve Mercedes- Benz Arena'da oynanacak.
- 28.9.2018
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
UEFA’nın 17. turnuvası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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