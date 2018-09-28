UEFA’nın 17. turnuvası – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    ’nın 17. turnuvası

    UEFA’nın 17. turnuvası

    2024, tarafından düzenlenen 17. olacak. Turnuva 2024'ün haziran ayında başlayıp, temmuzda bitecek. 24 ülke katılacak.

    2024, tarafından düzenlenen 17. olacak. Turnuva 2024'ün haziran ayında başlayıp, temmuzda bitecek. 24 ülke katılacak. Maçlar 'daki Olympiastadion, Signal I. Park, Esprit Arena, Commerzbank Arena, Veltins Arena, Volksparkstadion, RheinEnergieStadion, Arena, Allianz Arena ve Mercedes- Benz Arena'da oynanacak.

    1. 28.9.2018
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