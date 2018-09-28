TFF'den 3 kulübe 3 puan silme cezası – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    'den 3 kulübe 3 puan silme cezası

    TFF'den 3 kulübe 3 puan silme cezası

    , verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan , , Manisaspor kulüplerine 3'er puan silme cezası verdi.

    Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

    İncelemeler neticesinde Kurul; Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig'den, , Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altay, Baltok, Denizlispor, Eskişehirspor, Hatayspor, Tetiş Yapı Elazığspor, TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor, , Eyüpspor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Samsunspor, Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Tokatspor, Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

    Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto 1. Lig'den , TFF 2. Lig'den , Manisaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.

    Böylelikle, 2018-2019 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 51'i Ulusal Lisans aldı.
    1. 28.9.2018 20:50
    2. Güncelleme: 28.9.2018 20:50
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