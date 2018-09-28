TFF'den 3 kulübe 3 puan silme cezası
Türkiye Futbol Federasyonu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Kardemir Karabükspor, Gaziantepspor, Manisaspor kulüplerine 3'er puan silme cezası verdi.
İncelemeler neticesinde Kurul; Spor Toto Süper Lig'den Antalyaspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig'den, Adana Demirspor, Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altay, Balıkesir Baltok, Denizlispor, Eskişehirspor, Hatayspor, Tetiş Yapı Elazığspor, TFF 2. Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor, Bugsaş Spor, Eyüpspor, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü, Sakaryaspor, Samsunspor, Sivas Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Tokatspor, Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.
Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Spor Toto 1. Lig'den Kardemir Karabükspor, TFF 2. Lig'den Gaziantepspor, Manisaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi.
Böylelikle, 2018-2019 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 12'si UEFA, 51'i Ulusal Lisans aldı.
- 28.9.2018 20:50
- Güncelleme: 28.9.2018 20:50
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
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Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yarın
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA CENGIZ COK YALANCI CIKTI, NE YAPACAGINI TEKER TEKER ACIKLAMAZSA GENEL KURUL LUTFEN OK VERMEIN
TFF'den 3 kulübe 3 puan silme cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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